Malaysia: Ratte macht sich über Poulet im Restaurant her – neben den Gästen

In einem Restaurant in Malaysia machten Gäste einen Fund, der nicht für die Hygienestandards des Lokals spricht: Eine Ratte machte sich (direkt in der für alle sichtbaren Vitrine) über zubereitetes Poulet her. Daneben sassen die Gäste und filmten das Nagetier.

Die Twitter-Userin Zoey Hanafiah verbreitete das Video auf der gleichen Plattform. Sogar das Gesundheitsministerium bekam das Video zu sehen und handelte:

Inzwischen hat das Gesundheitsamt das Restaurant für zwei Wochen geschlossen. In dieser Zeit soll das Restaurants die Hygienestandards wieder herstellen. (fwe)

