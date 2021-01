Videos

Spass

Luzerner- versus St.Galler-Dialekt: Wer kennt diese Mundart-Ausdrücke?



Video: watson/jah

«Bölä? Fägnäscht?» – Wenn sich eine Luzernerin und ein St.Galler versuchen zu unterhalten

Im Mundart-Quiz versuchen die watson-Luzernerin und der watson-St.Galler einander Ausdrücke aus dem jeweiligen Dialekt näherzubringen. Wer weiss, was «Schwiiplotere » oder «figuretle» heisst?

Nur ein paar Zugstunden trennen die beiden voneinander. Doch das reicht bereits, dass sie sich sprachlich nicht mehr ganz verstehen. Also fordern die watson-Luzernerin Jara und der watson-St.Galler (resp. «Sarganserländer») Petar einander im Mundart-Quiz heraus.

Hättest du gewusst, was ein «Powäärli» oder ein «Gaggalaari» ist? Nicht? Dann schau am besten das obige Video und eigne dir ein paar abgefahrene Dialekt-Ausdrücke an.

Und dann:

Welche verrückten Dialekt-Ausdrücke kennst du? Schreib sie in die Kommentare!

