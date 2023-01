Video: watson

Dieser Amerikaner bestellt bei McDonalds einen Burger – und kriegt 5000 Dollar

Der US-Amerikaner Josiah Vargas bestellt in einem McDonalds einen Burger. Am Drive-through bezahlt er, dann gibt man ihm eine Tasche mit dem vermeintlichen Burger. Als er dann in die Tasche schaut, traut er seinen Augen nicht:

Das Video von Josiah Vargas hat auf TikTok inzwischen 2,2 Millionen Klicks erreicht. Doch behalten hat er das Geld nicht. Kurz nach seinem Fund bringt er es zurück. Als Dank darf der Amerikaner nun einen Monat gratis im McDonalds essen und erhält 200 Dollar. (fwe)

