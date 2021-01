Videos

Spass

Dieser Hund klaut einen Fussballschuh und springt aufs Feld



Video: watson/jah

Etwas Süsses zum Jahresauftakt: Dieser Hund möchte bei den Fussballprofis mitspielen

In Potosi in Bolivien musste das Fussballspiel zwischen den beiden Teams The Strongest und Nacional Potosi unterbrochen werden. Ein Hund drang ins Stadion ein, schnappte sich einen Fussballschuh und rannte aufs Spielfeld, um damit zu spielen.

Die Fussballspieler bemerkten den unerwünschten Gast nach ein paar Minuten und gingen dann auf ihn zu. Doch der Vierbeiner wollte nichts vom Platzverweis wissen und forderte die Profis stattdessen auf, mit ihm zu schmusen. Schliesslich ging es für ihn dann auf den Armen eines Fussballspielers zurück ins Abseits.

(jah)

