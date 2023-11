Video: watson/lucas zollinger

Waadt will Schweizerdeutsch an Schulen einführen – so wird das klingen

Der Kanton Waadt will an seinen Schulen Schweizerdeutsche Mundart einführen. Der Grund: Mit ihrem bisher an der Schule unterrichteten Hochdeutsch verstünden die Romands in der Deutschschweiz nichts, solange umgangssprachlich gesprochen werde.

Hier die ganze Geschichte: Schweizerdeutsch als Stolperstein – jetzt will die Waadt Mundart lehren

Wir wollten wissen: Wie wird es wohl klingen, wenn unsere Romands Schweizerdeutsch sprechen. Und haben der Redaktion in Lausanne einen (etwas gemeinen schwierigen) Text geschickt – die 1. Strophe und den Refrain des Songs «W. Nuss vo Bümpliz» der Berner Kult-Band Patent Ochsner:

D'w. nuss vo bümpliz geit dür d'strass

Liecht und flüchtig, wie nes gas

So unerreichbar höch

Bockstössigi himbeerbuebe

Schüüch und brav wie schaf

Schön fönfrisiert

Chöme tubetänzig nöch.



D'w. nuss vo bümpliz

Isch schön win es füür I dr nacht

Win e rose im schnee

We se gseh duss in bümpliz

De schlat mir mys härz hert im hals

Und I gseh win I ungergah



Und das kam dabei raus:

Gut, fairerweise: Unsere netten Leute hatten ja eben kein Schweizerdeutsch in der Schule. Vielleicht hätte das geholfen.

Was haltet ihr von der Idee des Kantons Waadt?



Ab in die Kommentare damit!

