Video: watson/Lucas Zollinger

510 Kilogramm – «Thor» Björnsson bricht eigenen Deadlift-Weltrekord

Mehr «Videos»

Hafþór Júlíus Björnsson, auch «Thor» genannt, hat an der World Deadlift Championship 2025 in Birmingham einen Weltrekord aufgestellt. Der 36-jährige Isländer hat 510 Kilogramm gehoben – und es sah «einfach» aus, wie ein Kommentator anmerkte. Hier kannst du dir den Moment im Video anschauen:

Video: watson/Lucas Zollinger

Björnsson ist 2,05 Meter gross und bringt über 140 Kilogramm auf die Waage. Der Strongman ist auch bekannt aus der TV-Serie «Game of Thrones», in der er den berüchtigten Ritter Gregor Clegane spielte. In der Serie (und mittlerweile auch im Kraftsport) wird er wegen seiner imposanten Erscheinung auch «der Berg» genannt.

Björnsson als «der Berg» bei Game of Thrones. Bild: wikimedia commons / hbo

Thor Björnsson ist schon seit Jahren im Strongman-Sport aktiv. 2018 wurde er der stärkste Mann der Welt. Erst vor einem Monat hatte er bei einem Wettbewerb bereits den letzten Deadlift-Weltrekord über 505 Kilogramm aufgestellt. Mit diesem Gewicht schien er damals deutlich mehr Mühe gehabt zu haben.

Video: extern

Nachdem er nun seinen eigenen Rekord noch einmal übertroffen hat, sagte der Isländer, er sei so stark wie noch nie zuvor. Er bedankte sich bei den Fans und zeigte sich trotzig.

«Ich bin glücklich, [...] dass ich so vielen Leuten beweisen konnte, dass sie falsch lagen.»

500 Kilogramm entsprechen etwa dem Gewicht von einem ausgewachsenen Pferd oder von sieben Waschmaschinen. (lzo)

Weitere Videos von beeindruckenden Rekorden:

Österreicher bricht drei Weltrekorde mit Wingsuit-Sprung von Jungfrau

Video: watson/lucas zollinger

Der Real-Life-Forrest-Gump stellt seinen eindrücklichsten Rekord auf

Video: watson/nico bernasconi

Neuseeland hält jetzt (endlich) den Haka-Weltrekord