«Es läuft! Es läuft bei Marco Odermatt!» – Kommentatoren bejubeln Odi
Am Vortag hat er das Podest in Wengen noch knapp verpasst, nun holt er sich seinen Rekordsieg. Es ist das vierte Mal in folge. Marco Odermatt brilliert am Lauberhorn bei der Abfahrt. Zwar musste die Strecke aufgrund des Windes verkürzt werden, genug zu feiern gab es trotzdem. «Es ist magisch, es ist magisch», Kommentatoren aus Österreich, Deutschland und den unterschiedlichen Sprachregionen der Schweiz zelebrieren den Sieg des Nidwaldners gebührend.