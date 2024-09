Polnischer Mountainbike-Profi baut eigenen Slopestyle-Parcours – auf fahrendem Zug

Nach einigen «Trockenübungen» im Zugdepot und dann mehreren «scharfen» Versuchen in voller Fahrt gelang es dem Freestyler schliesslich, alle Tricks auf dem 220 Meter langen Parcours in Folge zu meistern. (lzo)

Ausserdem war es durch den Fahrtwind umso schwieriger, auf der schmalen Parcours-Spur zu landen – die sich notabene auch noch in über fünf Metern Höhe befand. Godziek meinte dazu im Interview mit Red Bull : «Versuch das nicht zu Hause!»

Dawid Godziek ist der Slopestyle World Champion 2024 und hat mit dem Stunt bewiesen, dass er den Titel auch verdient. Zu den Schwierigkeiten gehörte unter anderem, dass seine Geschwindigkeit und die des Zuges passen mussten. «Es fühlte sich seltsam an, ich hatte das Gefühl ich fliege rückwärts», sagt der 30-Jährige im Video. Sein Kopf habe sich zuerst daran gewöhnen müssen. Es sei so eine Art Mischung aus Seekrankheit, Luftkrankheit und Höhenkrankheit.

Der polnische Mountainbike- und BMX-Freestyler Dawid Godziek ist in der Szene eine Legende. Bei seinem neusten Stunt hat er sein Können erneut unter Beweis gestellt. Er hat dazu einen eigenen Slopestyle-Parcours gebaut und ist diesen dann auch gefahren – auf einem fahrenden Zug. 220 Meter weit – über zehn Waggons – zeigte der 30-Jährige ein paar der schwierigsten Tricks, die es gibt, und schloss den Parcours mit einer Weltpremiere ab: einem «Flatdrop-Backflip» von einer Treppe hinunter.

Velorennfahrer leben gefährlich – nicht nur im alltäglichen Strassenverkehr. Allein seit 2000 kamen 33 Profis bei Unfällen im Rennen ums Leben, zuletzt Gino Mäder an der Tour de Suisse 2023. Eine Übersicht mit den bekanntesten Fällen.

Am Donnerstag wurde in Bern die Inklusionsinitiative eingereicht. Sie soll die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung beenden. Dass diese immer noch nicht gleichgestellt sind, zeigt eine Zugfahrt mit Nationalrat Philipp Kutter.

Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) soll für Menschen mit Behinderung die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gewährleisten. 2004 ist es in Kraft getreten. Darin ist festgehalten, dass der öffentliche Verkehr in der Schweiz (inklusive Bauten, Anlagen und Fahrzeuge) spätestens nach 20 Jahren barrierefrei sein muss.