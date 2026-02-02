bedeckt
Milano-Cortina 2026: So leben die olympischen Athleten im Olympia-Dorf

So leben die olympischen Athletinnen und Athleten in Milano-Cortina

Am 6. Februar geht's los: Die Olympischen Winterspiele in Milano-Cortina beginnen. Die Athletinnen und Athleten treffen dieser Tage ein. Viele von ihnen zeigen ihr Zuhause für die nächsten Wochen auf Social Media.
02.02.2026, 21:09

Über 3'500 Athletinnen und Athleten messen sich zwischen dem 6. – 22. Februar in Milano-Cortina in 16 Sportarten. 116 Medaillensätze werden unter ihnen verteilt. Doch bis es so weit ist, müssen die Athletinnen und Athleten erst einmal ankommen. Und das passiert dieser Tage: Einige Delegationen sind schon vor Ort und machen sich mit ihrem Zuhause der kommenden Wochen vertraut.

Essen und Schlafen

Die Profisportlerinnen und -sportler in Milano-Cortina achten berufsbedingt natürlich auf einen guten Schlaf und viele verfolgen ausgeklügelte Ernährungspläne. Das sind denn auch die ersten Eckpunkte, die viele von ihnen erkunden: Schon am Montag kursieren in den sozialen Medien Dutzende Videos, die die Ausstattung der Zimmer und die Menüs in den Kantinen zeigen. Bisher zeigen sich die Sportlerinnen und Sportler recht angetan von dem, was ihnen geboten wird:

Luxus-Goodys

Nebst Verpflegung und einem Dach über dem Kopf dürfen sich die Olympioniken und Olympionikinnen über allerhand luxuriöser Geschenke und Angebote freuen. So dürfen sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer beispielsweise beim Sponsor Samsung ein neues Smartphone abholen.
Sportlerin gerät mit ihrem Hund in Lawine

Kinder, Hobbysportler und Schnee = Skifails!

