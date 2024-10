YouTuber wagt Duell mit Ski-Star Odermatt – und es ist knapper als du vielleicht denkst

Was passiert, wenn ein YouTuber sich mit einem Weltklasse-Skifahrer misst? Im neuesten Video wagt Marius Quast das Duell gegen Ski-Star Marco Odermatt – mit einem Ausgang, der wenig überrascht. Doch Quast hält überraschend gut mit und zeigt mehr Speed als man einem «Nicht-Profi» zutrauen würde. Wie knapp das Rennen wirklich wird, siehst du im Video:

Ein entspannter Strandtag war das wohl nicht: Am Sonntag versammelten sich rund 10’000 Menschen auf den Kanaren, um gegen den Massentourismus zu protestieren. Dabei wurde auch ein Touristenpaar umkreist, das sich an einem Strand auf Gran Canaria sonnte. Die Einwohner haben genug und machten ihrem Ärger mit Slogans wie «Tourists go home», «Genug ist genug» und «Das ist kein Tourismus, das ist Kolonialismus» Luft. Zu ihren Forderungen gehörten strengere Massnahmen gegen Ferienwohnungen und eine Begrenzung der Touristenzahlen.