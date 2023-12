Video: watson/Nico Bernasconi

Geschenke einpacken kannst du blind? Dann wäre diese Challenge für dich

Sind deine Geschenke schon eingepackt? In einer Woche ist nämlich schon Weihnachten, die Bescherung rückt näher.



In der 18. Advents-Challenge testen wir die Geschenk-Einpack-Skills von Andrea und Lucas. Über eine (massgebende) Eigenheit des Settings haben wir sie in der Aufgabenstellung jedoch im Dunkeln gelassen. Wortwörtlich. Hehe. 😶‍🌫️



Heisst ja schliesslich auch WeihNACHTen, oder? Aber keine Angst: Für euch hatten wir ein Nachtsichtgerät mit dabei.



Video: watson/Nico Bernasconi

Punktestand:

Sabeth: 4

Elias: 1

Anna: 2

Salome: 1

Aya: 2

Andrea: 3

Nico: 3

Lucas: 2

Dieses Video ist in kreativer Zusammenarbeit mit Subway entstanden. Die Ideen wurden gemeinsam entwickelt und die Umsetzung erfolgte durch das watson-Videoteam. Es handelt sich dabei um bezahlten Inhalt und das Video enthält Produktplatzierungen.

