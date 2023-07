Video: watson

Elie soll am «Spex Festival» zu SSIO auf die Bühne – kann er es schaffen?

elie feller

Das «Spex Festival» ist ein neues Hip-Hop-Openair in Bern, das dieses Jahr am 21. und 22. Juli in der Hauptstadt stattfand. Die perfekte Gelegenheit, unseren TikToker Elie, der mittlerweile in Berlin lebt, einmal zurück in die alte Heimat zu holen.



Doch natürlich nicht nur zum reinen Vergnügen. Er musste für uns eine Challenge am Festival bestehen. Und zwar musste er sich die beste Aussicht auf die Hauptbühne sichern und zu SSIO, einem der Headliner, auf die Bühne.



Wie er es versucht und dabei gleichzeitig das Festival-Gelände erkundete und ob er es geschafft hat, siehst du im Video. Viel Spass!

