In Deckung! Diese Überwachungskamera ist ein automatisches Geschütz

Das Thema lässt aufhorchen und es stellen sich viele Fragen – vor allem, ob die Sache rechtlich wirklich standhält. Laut Srečko Dumanič, dem CEO des Start-ups, sei die Legalität von Pfefferspray von Land zu Land sehr unterschiedlich. «Paintballs bieten in vielen Regionen eine sichere und legale Alternative», meint er. Was aber, wenn deine PaintCam den Lieferfahrer deiner Pizza abknallt? Weil er taub ist – oder Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung trägt? Was, wenn sie einem Kind, das auf dem Schulweg durch deinen Vorgarten tollt, das Augenlicht nimmt? Auf solche Fragen gibt es vom Entwickler aktuell noch keine Antworten. (lzo)

Eine Kickstarter-Kampagne , um die Entwicklung der Baller-Kamera zu finanzieren, startete am 23. April. Sie läuft noch bis am 7. Juni, hat aber mittlerweile schon mehr als das Fünffache ihres Ziels erreicht.

Die PaintCam Eve soll mittels Gesichtserkennung Eindringlinge bestimmen können und mit einem Lautsprechersystem eine Warnung aussprechen. Dann eröffnet sie das Feuer. So sollen diese einerseits abgeschreckt werden und andererseits soll die Polizei sie so einfacher finden. Tiere sowie die Besitzer und andere Personen, die von ihnen autorisiert werden, sollen indes vom (Farb-)Kugelhagel verschont bleiben.

Man kennt sie aus Videospielen wie «Call of Duty» oder «Cyberpunk 2077». Vollautomatische Geschütze, die von selbst das Feuer auf ihre Feinde eröffnen und Verbündete dabei verschonen. Mittlerweile sind solche Waffensysteme keine reine Fiktion mehr, so gibt es beispielsweise das SGR-A1 von Samsung in Südkorea oder das Roeh-Yoreh (deutsch: «Sieht-schiesst») aus Israel. Diese beiden Geschütze werden rein militärisch eingesetzt.

