Das ist die stärkste Taschenlampe der Welt. Spoiler: Sie ist HELL!

Im Video vergleicht Krueger die Taschenlampe mit einer herkömmlichen Glühbirne. Eine solche hat etwa 1500 Lumen. Es verwundert also nicht weiter, dass die um ein vielfaches potentere Taschenlampe auch einen stolzen Preis hat: Online kann man sie für rund 700 Franken erwerben. Gemäss Hersteller soll ihr Licht bis zu 1350 Meter weit reichen. (lzo)

Der TikToker Kyle Krueger aus dem US-Bundesstaat Florida besitzt die stärkste Taschenlampe der Welt, die «Imalent MS18». Die Lampe mit 100'000 Lumen – das ist die Masseinheit für Helligkeit – begeistert seine Followerinnen und Follower. Die Videos, in denen er die Lampe testet, haben Millionen von Views.

Videoaufnahmen sollen zeigen, wie russische Rekruten in einem Ausbildungszentrum ihre Vorgesetzte zur Rede stellen. Das Problem: Laut den auszubildenden Soldaten habe man ihnen in den Rekrutierungszentren eine Einmalzahlung in der Höhe von 300'000 Rubel versprochen – umgerechnet etwa 4900 CHF.