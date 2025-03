Nach wie vor ist Nachwuchs beim Grossen Panda ein Glücksfall. Insbesondere in Gefangenschaft, aber auch in der Wildnis kommt es nur selten dazu. Während dies in Gefangenschaft mittlerweile auch auf falsche Haltung zurückgeführt werden konnte, sind es in der Natur vor allem die zerstückelten Lebensräume, die ein Zusammentreffen der solitären Tiere selten machen. Die Art ist darum schon seit Jahren bedroht.

«Musk ist ein Hofnarr auf Ketamin» – dieser französische Senator teilte gerade richtig aus

Am 4. März debattierte der französische Senat über die Lage in der Ukraine und die Sicherheit in Europa. Nun verbreitet sich eine Rede des Senators Claude Malhuret in den sozialen Medien. Mit einer angesteckten Ukraine-Flagge auf dem Veston ordnete der 74-Jährige unverblümt ein, wie die Ereignisse der letzten Tage geopolitisch zu erklären seien, benannte schonungslos die verschiedenen Akteure und ihre Ziele und erklärte, was Europa jetzt tun müsse. Wir haben euch einen Teil seiner knapp neunminütigen Ansprache übersetzt: