Video: watson/lucas zollinger

Fischer filmt Riesenhai vor kroatischer Küste

Mehr «Videos»

Einem kroatischen Fischer aus dem Badeort Rijeka gelangen kürzlich nahe der Kvarner Bucht an der oberen Adria seltene Aufnahmen eines Riesenhais, der wenige hundert Meter von der Küste entfernt im Wasser schwamm.

Am Sonntag wurde das Video in der Facebook-Gruppe «Živi svijet Jadranskog mora» (auf Deutsch: «Lebendige Welt des adriatischen Meeres») veröffentlicht und sorgte dort für viel Aufmerksamkeit:

Video: watson/lucas zollinger

Im rund einminütigen Video ist zu sehen, wie das etwa zehn Meter grosse und bis zu vier Tonnen schwere Tier seelenruhig das Boot umkreist, bevor es wieder abtaucht. «Ein wunderschönes Biest», schrieb der Mann, der sich auf Facebook «Cali Mero» nennt, dazu. «Ich würde vor Angst sterben, wenn ich es in meiner Nähe sehen würde», ergänzte er.

Grund dazu gab es indes keinen. Riesenhaie haben nur kleine, ungefährliche Zähne und ernähren sich ohnehin nur von Plankton. Sie ähneln in ihrem Verhalten dabei eher den Walen als den Haien.

Der Riesenhai filtert Plankton aus dem Wasser. Menschen stehen nicht auf der Speisekarte. Bild: reddit

Riesenhaie sind nach dem Walhai die zweitgrösste Fischart der Welt und können bis zu zwölf Meter lang werden. Sie leben bevorzugt in kalten bis mässig warmen Gewässern. Beheimatet ist er demnach im Mittelmeer, Pazifik sowie im Atlantischen Ozean. Immer wieder werden Riesenhaie gesichtet, wie sie sich an der Wasseroberfläche sonnen – oftmals auch in Küstennähe, berichtet die «Bild»-Zeitung. (lzo)

Weitere Haivideos? Hier eintauchen:

Aussergewöhnlicher Anblick – Oktopus reitet auf Hai

Video: watson/Emanuella Kälin

Strandbesucher retten riesigen Mako-Hai in Florida

Video: watson/lucas zollinger

Fischer wird von Tigerhai attackiert – sein Reflex begeistert Millionen