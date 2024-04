Video: watson

Hier stürzen sich junge Kaiserpinguine in die Tiefe – gewollt!

Mehr «Videos»

Diese Aufnahmen sind eine Sensation! Hunderte Kaiserpinguinküken stehen zusammengepfercht an einer 20 Meter hohen Klippe in der Antarktis. Nacheinander springen die knapp ein halbes Jahr alten Tiere in die Tiefe. Dass das so passiert, wissen Forschende bereits seit einiger Zeit – zum ersten Mal gibt es nun aber auch Aufnahmen davon.

Schau dir die waghalsigen (und auch herzigen) Sprünge hier an:

Video: watson

Gemacht wurden die Aufnahmen von Bertie Gregory. Der Filmemacher war mit einer Crew in der Antarktis unterwegs für das Projekt «Animals Up Close» für National Geographic.

Bertie Gregory ist ein britischer Wildlife-Filmemacher, Filmproduzent und National-Geographic-Explorer. Er wurde durch seine preisgekrönten Naturdokumentationen bekannt, die er unter anderem im Auftrag mit National Geographic produzierte.

(aki)