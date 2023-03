Video: watson/lucas zollinger

US-Fischer filmen dutzende Haie im Fressrausch 😳🦈

Fischer haben kürzlich vor der Küste der Stadt Venice im US-Bundesstaat Louisiana eine «gruselige» Entdeckung gemacht. Sie waren auf der Suche nach Gelbflossen-Thunfischen, als sie in der Entfernung sahen, wie das Meer zu kochen schien. Was sie fanden, waren aber keine Thunfische, sondern Haie. Viele Haie. Hier das schaurige Naturschauspiel:

Sie hätten sowas noch nie gesehen, schrieben die Fischer zum Video, das sie auf TikTok teilten. Ursprünglich dachten sie, es handle sich beim unruhigen Wasser in der Ferne um einen sogenannten «tuna boil». Wenn Thunfische besonders aggressiv fressen, sieht es manchmal so aus, als würde das Wasser kochen. Tatsächlich waren es aber Haie, die da frassen. Dutzende Hai, die in einen Fressrausch verfallen waren.

Natürliches Phänomen

Dies kann geschehen, wenn Haie einen grossen Fischschwarm finden. Sie sind dann so überwältigt von der Anzahl Beutetiere, dass sie wie wild umherschwimmen und um sich beissen. Im Video kann man sehen, wie sie die Beute an die Seite des Fischerbootes treiben und dort einkesseln wollen. (lzo)

