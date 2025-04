Video: watson/lucas zollinger

Wegen dieser Szene aus dem Minecraft-Film verwüsten Kinobesucher die Säle

«Chicken Jockey!» – dieser Schrei dürfte Kinobetreibern und -angestellten aktuell durch Mark und Bein gehen. Seit eine Szene aus dem neuen «Minecraft»-Film zum Meme wurde, hat es sich unter jugendlichen Kinobesucherinnen und -besuchern auf der ganzen Welt zum viralen Social-Media-Trend entwickelt, die Vorstellungssäle zu verwüsten. Im Netz finden sich unzählige Videos davon:

Minecraft, eigentlich ein bekanntes Videospiel, hat seit Kurzem einen eigenen Kinofilm mit Jack Black und Jason Momoa. In einer Szene soll Jason Momoa im Ring gegen eine Figur antreten, die bei den Gamerinnen und Gamern berüchtigt ist: der Chicken Jockey. Es handelt sich dabei um einen kleinen Zombie, der ein Huhn reitet. Die Figur erscheint im Videospiel sehr selten, sie hat eine tiefe sogenannte «Spawn-Rate».

Der Chicken Jockey ist eine seltene Figur im Videogame Minecraft. Bild: minecraft wiki

In den USA wurde die Stelle im Film, in welcher der «Chicken Jockey» erscheint, irgendwie zum Meme. Die Figur taucht auf, Jack Black ruft «Chicken Jockey» – und im Kinosaal bricht das Chaos aus. Mittlerweile hat sich das Phänomen – vermutlich unter anderem wegen TikTok-Videos mit mehreren Millionen Aufrufe – auf der ganzen Welt verbreitet.

Es scheint fast, dass viele der Jugendliche nur deswegen ins Kino gehen, um so richtig zu eskalieren. In manchen Videos sieht man Kinobesucher, die Konfetti oder Toilettenpapierrollen herumschmeissen – und jemand hat sogar ein echtes Huhn in den Saal geschmuggelt. Auch die Polizei musste schon ausrücken, um einige Unruhestifter aus einem Kinosaal abzuführen – zu einer Verhaftung kam es dabei aber nicht. Der Regisseur Jared Hess freut sich über die (seiner Meinung nach positiven) Reaktionen auf seinen Film, wie er gegenüber «Entertainment Weekly» sagte. Er findet die Videos lustig und versteht nicht, warum die Polizei gerufen werden musste.

«Es ist lustig, weil ich denke, dass es buchstäblich nur Jubel ist und Popcorn geworfen wird, was ich so lustig finde, dass die Polizei wegen Popcorn gerufen wird. Ja, es ist saukomisch.»

Angestellte von Kinos scheinen es hingegen nicht nur lustig zu finden. Manche rufen beispielsweise online dazu auf, nicht so eine Sauerei zu verursachen.

