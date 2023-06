Video: instagram/eatsbynat

Coop geht viral – Food-Influencerin traut ihren Augen nicht und postet dieses Video

Mehr «Videos»

Natalie Ludwig ist eine Food-Influencerin aus den USA. Am Sonntag hat sie ein Video auf TikTok hochgeladen, das vor allem in der Schweiz die Runde macht. Der Grund: Sie steht im Coop und kann nicht glauben, wie vielfältig das Angebot ist. Im Video hält sie fest, was der Detailhändler in den Regalen hat. Sie kommt aus dem Staunen nicht heraus.

Ein weiterer Grund, warum das Video für viele Diskussionen sorgt, ist ihre Aussprache:

Video: instagram/eatsbynat

Mehr Videos gefällig?

Spike, der Seelöwe, kann gamen – das steckt dahinter

Video: watson/lucas zollinger

Vulkan in Mexiko spuckt weiter Asche: Flugbetrieb gestört

Video: watson/Aya Baalbaki

«Das finde ich grauenvoll» – beim Gendern scheiden sich die Geister