«Da kommt mir nur Scherenschnitt in den Sinn» – so versteht ihr die Jugendwörter

Der Langenscheidt-Verlag hat heute bekanntgegeben, welche zehn Wörter in der Auswahl stehen, um Jugendwort des Jahres 2025 zu werden. Bevor es so weit ist, wollten wir von euch wissen, ob ihr überhaupt versteht, was in Jugendsprache mit «das crazy», «Schere» oder «Goonen» gemeint ist.

Hanna Dedial Folge mir Lia Perbo Folge mir

«Das crazy!» sagt die Jugend von heute, wenn sie nicht weiss, wie sie auf etwas reagieren soll. Das legt zumindest die heute vom Langenscheidt-Verlag veröffentlichte Liste von potenziellen Jugendwörtern nahe.

Ab sofort können Interessierte abstimmen, welches dieser 10 Wörter Jugendwort des Jahres 2025 werden soll:

«Checkst du» – Wird genutzt, um sicherzugehen, dass das Gegenüber wirklich versteht, worum es gerade geht

– Wird genutzt, um sicherzugehen, dass das Gegenüber wirklich versteht, worum es gerade geht «Digga(h)» – klassischer Slang für Bro, Bruder, Freundin

– klassischer Slang für Bro, Bruder, Freundin «Goonen» – ein Slangwort für Selbstbefriedigung

– ein Slangwort für Selbstbefriedigung «Das crazy» – vergleichbar mit einem ‹Aha, cool› oder ‹Okay›, wenn jemand nicht weiss, was er oder sie sagen soll

– vergleichbar mit einem ‹Aha, cool› oder ‹Okay›, wenn jemand nicht weiss, was er oder sie sagen soll «Lowkey» – bedeutet so viel wie ‹ein bisschen› oder ‹unterschwellig› und wird benutzt, um etwas auszudrücken, ohne dabei zu dramatisch zu wirken

– bedeutet so viel wie ‹ein bisschen› oder ‹unterschwellig› und wird benutzt, um etwas auszudrücken, ohne dabei zu dramatisch zu wirken «Rede» – wird genutzt, wenn jemand genau das ausspricht, was alle fühlen und denken

– wird genutzt, wenn jemand genau das ausspricht, was alle fühlen und denken «Schere» – wird gebraucht, wenn man signalisieren will, dass man einen Fehler gemacht hat

– wird gebraucht, wenn man signalisieren will, dass man einen Fehler gemacht hat «Sybau» – ein Akronym für «Shut your bitch ass up» (auf Deutsch: «Halt die Fresse»)

– ein Akronym für «Shut your bitch ass up» (auf Deutsch: «Halt die Fresse») «Tot» – wird gebraucht, wenn eine Situation als lahm, peinlich oder unbeabsichtigt uncool beschrieben wird

– wird gebraucht, wenn eine Situation als lahm, peinlich oder unbeabsichtigt uncool beschrieben wird «Tuff» – steht für «krass» oder «cool»

Was wäre für dich ein würdiger Anwärter aufs Jugendwort des Jahres? Ab in die Kommentare!

