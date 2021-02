Videos

Kriegst du diese Tiktok-Challenge hin? Wahrscheinlich nicht



Diese Tiktok-Challenge bringt dich um den Verstand – Wir haben sie ausprobiert

Neue Woche, neue Tiktok-Challenge. Dieses mal geht es darum, die Schulter mit der Handinnenfläche zu berühren. Kannst du es? Wir machen es vor!

Man kann von Tiktok halten, was man will aber: Die Social-Media-Plattform schafft es tatsächlich immer wieder, eine lustige Challenge zu lancieren. Dieses mal geht es darum, unseren Körper neu zu entdecken. Die Aufgabe: Versuche, mit deiner Handinnenfläche (nicht nur mit den Fingern!) deine Schulter zu berühren. Schaffst du es? Wir haben es im obigen Video ausprobiert – gar nicht so einfach!

