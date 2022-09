Horror-Unfall: Chilbi-Bahn stürzt 20 Meter in die Tiefe 😨

Video: watson/indien, chilbi, jahrmarkt, unfall, fahrgeschÀft

Horror-Unfall: Chilbi-Bahn stĂŒrzt 20 Meter in die Tiefe 😹

Auf einem Jahrmarkt in der indischen Stadt Mohali ist es zu einem schockierenden Unfall gekommen. Eines der FahrgeschĂ€fte – ein Karussell, das sich langsam in die Höhe schraubt und dann langsam wieder senkt – hatte eine Fehlfunktion und krachte aus 20 Metern Höhe in die Tiefe. Von den circa 15 Personen, die auf dem Karussell sassen, haben sich zehn verletzt – darunter auch Frauen und Kinder. (lzo)

