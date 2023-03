Video: watson/lucas zollinger

Mann wollte US-Inlandflug entführen – mit einem abgebrochenen Löffel

Auf dem United-Inlandflug 2609 von Los Angeles nach Boston hat am 5. März ein Mann mit einem abgebrochenen Löffel die Crew angegriffen und versucht, das Flugzeug zu übernehmen. Eine Insassin hat die bizarr-gefährlichen Szenen gefilmt, die sich ereigneten, bevor er überwältigt wurde:

Der Mann hatte anscheinend versucht, etwa 45 Minuten vor der Landung einen Notausgang zu öffnen. Bei der Crew ging eine Warnmeldung ein. Aufgrund des hohen Kabinendrucks liess sich die Tür jedoch nicht öffnen. Dann begann der Mann, die Mitinsassen mit wirren Aussagen zu bedrohen. Schliesslich ging er mit einem abgebrochenen Löffel auf zwei Crewmitglieder los, konnte aber von mehreren Passagieren überwältigt werden, bevor jemand verletzt wurde.

Möglicherweise geisteskrank

Nachdem das Flugzeug sicher in Boston gelandet war, konnte der Mann verhaftet werden. Bei United ist er nun auf der Flugverbotsliste. Weiter drohen ihm lebenslange Haft und eine Geldstrafe bis zu 250'000 Dollar.



ABC7 berichtet, der Mann sei in der Vergangenheit Patient in mindestens zwei psychiatrischen Kliniken gewesen. (lzo)

