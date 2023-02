Die Polizei veröffentlichte später ein Video mit Alma, in dem sie anderen Frauen, die in eine ähnliche Situation geraten könnten, einen Rat gibt: «Gib niemals auf!»

Ein Mann hat Nashali Alma, 24, im Fitnessstudio ihres Wohnblocks in Tampa, Florida, während ihres Trainings angegriffen. Wie sie gegenüber CBS News erklärte, habe sie den Mann bereits im Fitnessraum gesehen. Zudem würden Leute ständig ihre Badges oder Schlüssel vergessen.

Unsere Hitzewellen in den Sommermonaten kommen nicht aus der Sahara

Warum mich die Verwaltung aus meiner Wohnung in Zürich wirft – obwohl ich es nicht will

Was Putin sagt – und was er damit meint: Eine erste Einordnung

Prigoschin platzt der Kragen: «Die Sch... ist am Kochen»

Aargauer Fasnacht will rassistische Wörter aufleben lassen – eine kleine Nachhilfe-Stunde

Separatisten in Neu-Guinea wollen mit Geiselnahme Unabhängigkeit erwirken

Separatisten der «West Papua National Liberation Army» haben am 7. Februar in West-Neuguinea einen Neuseeländer als Geisel genommen. Jetzt gibt es ein erstes Lebenszeichen – in einem Video führen sie ihn der Weltöffentlichkeit vor: