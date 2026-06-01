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Eishockey-WM: Schweizer Fans feiern Silberhelden mit Standing Ovations

Video: watson/nina bürge

Traurige Gesichter und Standing Ovations für die Schweizer Silberhelden

01.06.2026, 01:0101.06.2026, 01:01

Die Schweizer Hockey-Nati verliert den Final an der Heim-WM gegen Finnland mit 0:1 nach Verlängerung. Die Finnen sind somit zum fünften Mal Eishockey-Weltmeister und die Schweizer müssen sich zum dritten Mal in Folge mit der ungeliebten Silbermedaille begnügen.

Gleichwohl ist das ganze Land stolz auf die Leistung, die diese Mannschaft unter Jan Cadieux auf das Eis gebracht hat. Entsprechend gibt es für die Silberhelden trotz vieler betrübter und trauriger Gesichter auf dem Eis und auf den Rängen der Zürcher Swiss Life Arena Standing Ovations. Schau dir die Emotionen im Video an:

Video: watson/nina bürge

Obwohl die Schweizer eigene Chancen haben und in der Person von Damien Riat in der Verlängerung auch noch die Latte treffen, geht diese am Ende verloren. Konsta Helenius schoss Finnland ins Glück und die Schweiz ins Elend. So ist es nicht nur der dritte Final in Folge, den die Nati verliert, sondern auch das dritte Mal in Folge, dass sie in einem Finalspiel kein Tor erzielt.

Auch in der Fanzone war die Enttäuschung am Ende riesig:

Euphorie, Donnerwetter und bittere Enttäuschung: So verlief der WM-Final in der Fanzone

Die Enttäuschung ist den Spielern ins Gesicht geschrieben. Nach einem ersten Moment des Schocks und der Enttäuschung feiern die Fans die Mannschaft trotzdem für ihre überragende Leistung, die sie in der Gruppenphase sowie im Viertel- und Halbfinal gezeigt hat. Mit 48 Toren in zehn Spielen boten die Schweizer eine Hockey-Show erster Güte – eine, die leider ohne Krönung blieb. (nib)

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