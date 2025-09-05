US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy wird vor dem Senat geröstet

Video: watson/lucas zollinger

«Sie sind ein Scharlatan» – wie RFK Jr. vor dem Senat geröstet wird

RFK Jr. wurde während einer Anhörung vor dem US-Senat scharf für seine (Impf-)Politik kritisiert. Während Demokraten seinen Rücktritt forderten, verteidigt sich der Gesundheitsminister.

Der US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. stand am Donnerstag in einer Anhörung dem Finanzausschuss des Senats Rede und Antwort. Die Abgeordneten konfrontierten ihn dabei mit vergangenen Äusserungen, etwa seiner Impfskepsis und den Behauptungen, die Wissenschaft sei stark politisiert. Dabei ging es hitzig zu und her und der Gesundheitsminister musste viel Kritik einstecken – sogar aus dem republikanischen Lager. Im Video siehst du, wie er in die Mangel genommen wird:

In der mehr als dreistündigen Anhörung, die offiziell die Gesundheitsagenda der Trump-Regierung zum Thema hatte, verteidigte Kennedy seine Führungsrolle im Ministerium für Gesundheit und Soziales (HHS) und erklärte, dass er sich während seiner Amtszeit auf «unvoreingenommene, politikfreie, transparente und evidenzbasierte Wissenschaft im öffentlichen Interesse» konzentrieren werde.

Die demokratischen Senatoren im Ausschuss begannen die Anhörung mit der Forderung nach Kennedys Rücktritt. Der ranghöchste demokratische Senator aus Oregon, Ron Wyden, sagte in seiner Eröffnungsrede, Kennedys Hauptinteresse bestehe darin, den Amerikanerinnen und Amerikanern Impfstoffe vorzuenthalten.

«Die Menschen leiden unter seiner rücksichtslosen Missachtung der Wissenschaft und der Wahrheit in diesem Bestreben. Ich hoffe zumindest, dass Robert Kennedy den Anstand hat, heute Morgen die Wahrheit zu sagen.»

Senator Ron Wyden (links) fordert den Rücktritt Kennedys. Bild: keystone

Probleme in wichtiger Gesundheitsbehörde

Auch Kennedys Führung des «Center for Disease Control» (CDC) wurde kritisiert. Letzte Woche entliess er die CDC-Direktorin Susan Monarez – weniger als einen Monat nachdem sie in ihrem Amt bestätigt worden war.

Susan Monarez: Vor weniger als einem Monat als Direktorin des CDC einberufen und schon wieder entlassen. Bild: keystone

Monarez hat nun rechtliche Schritte eingeleitet, um ihre Entlassung anzufechten. Kurz nach ihrer Entlassung traten ausserdem mehrere führende Gesundheitsbeamte des CDC von ihren Ämtern zurück und begründeten dies mit ihrer Frustration über Kennedys Haltung zu Impfstoffen und seinen Führungsstil. Kennedy bezeichnete auch Entlassungen in grösserem Umfang bei der CDC als «absolut notwendig».

«Wir sind das kränkste Land der Welt» Robert F. Kennedy Junior

Die Leute beim CDC hätten ihre Arbeit nicht gemacht, deshalb müsse man sie entlassen. «Es war ihre Aufgabe, uns gesund zu halten.» Im Juni hatte Kennedy alle 17 Mitglieder des Impfstoff-Beratungsausschusses der CDC entlassen – ein Schritt, der seinem Versprechen widersprach, das er während seiner Anhörung zur Bestätigung gegenüber dem republikanischen Senator Bill Cassidy, einem Arzt und Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses des Senats, abgegeben hatte. Viele von Kennedy eingesetzten Nachfolger im Beratungsgremium sind bekannt für ihre Skepsis gegenüber Impfstoffen. (lzo)

