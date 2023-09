Watussi-Bulle «Howdy Doody» auf Spazierfahrt in Nebraska

Der Mann, der seinen Bullen «Howdy Doody» durch die Gegend kutschierte, ist in der Region kein Unbekannter. Mit dem Auto und dem Bullen nimmt er immer wieder an Paraden und Rodeos teil, berichten lokale Medien. Die Polizei hat den Mann verwirrt und wieder nach Hause geschickt. Zu Schaden kam beim Vorfall niemand. (lzo)

In den Strassen von Norfolk im US-Bundesstaat Nebraska waren am vergangenen Mittwoch, 30. August, ungewöhnliche Szenen zu beobachten. Ein Auto mit einem riesigen Watussi-Bullen auf dem Beifahrersitz fuhr durch die Stadt, bis die Polizei schliesslich einschritt:

Aktuell findet das US Open in New York statt, das vierte Grand-Slam-Turnier dieses Jahres. Im Vorfeld fanden diverse Shows statt, bei denen die Tennis-Profis den Zuschauerinnen und Zuschauern ihr Können demonstrierten. Bei einer dieser Shows zeigte Novak Djokovic, dass er auch ohne reguläres Racket in der Lage ist, den Ball souverän übers Netz zu befördern: