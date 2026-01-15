klar
So denken Grönländer über die USA

Video: watson/hanna dedial

«Für kein Geld der Welt» – das hält Grönland-Bevölkerung von Trumps Plänen

15.01.2026, 19:0215.01.2026, 19:02

Ihre Heimat ist Spielball globaler Interessen: Die Grönländerinnen und Grönländer stehen aktuell ungewollt im Rampenlicht.

Die USA erheben Anspruch auf die grösste Insel der Welt, die zu Dänemark gehört. Doch um die Unabhängigkeit von Grönland von der Ex-Kolonialmacht Dänermark geht es nicht – US-Präsident Trump und dessen Regierung wollen, dass Grönland zu den USA gehört.

Fünf Gründe, warum es der US-Präsident auf die grösste Insel der Welt abgesehen hat

Verschiedene Optionen wurden in den letzten Tagen besprochen, es kam zu diplomatischen Treffen zwischen den Regierungsvertretern der drei Länder, die jedoch ohne Erfolg blieben.

Dänemark: Keine Einigung mit USA bei Grönland-Krisengespräch

Doch was denken die Grönländerinnen und Grönländer darüber und was wollen Sie? Einige Antworten direkt aus Nuuk hier im Video:

Video: watson/hanna dedial

(hde)

