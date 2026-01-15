Video: watson/hanna dedial

«Für kein Geld der Welt» – das hält Grönland-Bevölkerung von Trumps Plänen

Ihre Heimat ist Spielball globaler Interessen: Die Grönländerinnen und Grönländer stehen aktuell ungewollt im Rampenlicht.

Die USA erheben Anspruch auf die grösste Insel der Welt, die zu Dänemark gehört. Doch um die Unabhängigkeit von Grönland von der Ex-Kolonialmacht Dänermark geht es nicht – US-Präsident Trump und dessen Regierung wollen, dass Grönland zu den USA gehört.

Verschiedene Optionen wurden in den letzten Tagen besprochen, es kam zu diplomatischen Treffen zwischen den Regierungsvertretern der drei Länder, die jedoch ohne Erfolg blieben.

Doch was denken die Grönländerinnen und Grönländer darüber und was wollen Sie? Einige Antworten direkt aus Nuuk hier im Video:

Video: watson/hanna dedial

