Statt über den Iran sprach Trump an der Pressekonferenz lieber über … Vorhänge
Der US-Präsident lud zu einer Pressekonferenz. Statt über den Iran plauderte er lieber über sein Heimwerkerprojekt.
Am 28. Februar haben Israel und die USA den Iran angegriffen. Das Land hat daraufhin zu einem Rundumschlag ausgeholt und Raketen auf mehrere Länder in der Region geschossen. Status quo: ein neuer Krieg im Nahen Osten.
Am 2. März kündigte Trump eine Pressekonferenz im Weissen Haus an. Nach drei chaotischen Tagen wurde erwartet, dass der Präsident etwas zur Aufklärung der Lage beiträgt.
Darüber verlor er bei der rund 40 Minuten dauernden Veranstaltung jedoch nur wenige Worte. Stattdessen verlieh er drei Soldaten die höchste militärische Auszeichnung des Landes, die sogenannte «Medal of Honor» – zwei davon posthum. Und nebenbei fand er ausserdem noch die Zeit, über Vorhänge zu sprechen:
