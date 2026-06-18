Hyrox ist der neue Fitnesshype – so läuft ein Training ab

Flavia testet Hyrox – und kommt an ihre Grenzen

Flavia Kälin Folge mir Michael Shepherd Folge mir

Mehr «Videos»

Video: watson

Aktuell trifft sich in Stockholm die Weltelite der Trendsportart Hyrox. Vom 18. bis 21. Juli finden dort die Hyrox-Weltmeisterschaften statt.

So läuft ein Hyrox ab: Rennen: acht 1-Kilometer-Läufe (jeweils zwischen den Übungen)

SkiErg: 1000 Meter Skilanglauf-Ergometer

Sled Push: 50 Meter Gewichtsschlitten schieben

Sled Pull: 50 Meter Gewichtsschlitten mit einem Seil ziehen

Burpee Broad Jumps: 80 Meter Liegestützsprünge

Rowing: 1000 Meter Rudern

Farmers Carry: 200 Meter Tragen von zwei schweren Kettlebells

Sandbag Lunges: 100 Meter Ausfallschritte mit einem Sandsack auf den Schultern

Wall Balls: 100 Wiederholungen Medizinball-Würfe an eine Zielwand



Wir haben Michelle bei einem ihrer Trainings besucht und wollten herausfinden, ob unsere Video-Hostin Flavia ebenfalls «hyroxtauglich» ist.



Hyrox kombiniert acht 1-Kilometer-Läufe mit acht funktionellen Kraftstationen zu einem weltweit standardisierten Wettkampfformat. Zu den Teilnehmenden der diesjährigen Weltmeisterschaft gehört auch die 24-jährige Schweizerin Michelle Eichmann. Sie hat die Sportart vor drei Jahren für sich entdeckt und trainiert mittlerweile sechsmal pro Woche.

Video: watson

Um Flavias Hyrox-Tauglichkeit zu testen, wurde der Wettkampf vereinfacht simuliert: Von jeder Übung absolvierte sie jeweils die Hälfte der vorgeschriebenen Distanz oder Wiederholungszahl und musste dazwischen 300 Meter laufen. Doch auch in dieser abgespeckten Version brachte sie das Training an ihre Grenzen. Doch siehe selbst:



Mehr Videos:

(fak)

Video: watson/michelle claus, emanuella kälin

Video: watson/Emanuella Kälin