«Grittibänz im Beeeenz» – das hat's mit dem viralen Hit auf sich

Die Migros hat mit einem KI-Video über ein Gebäck einen viralen Hit gelandet. Andere Schweizer Marken springen nun auf den Trend auf – mit Disstracks.

Der Wohl berühmteste Schweizer im Dezember: Ein rappendes Gebäck. Oder, genauer gesagt: «Grittibänz im Benz».

Fast 5 Millionen Views auf Tiktok und über 110'000 Streams auf Spotify hat der neuste Marketing-Gag der Migros bereits erreicht.

Doch von vorn.

Grittibänz mit Goldkette

Anfang Dezember erschien auf dem Tiktok-Account der Migros ein KI-generiertes Video über ein Gebäck. Genauer gesagt über einen Grittibänz, dem Leben eingehaucht wurde.

Im Video öffnet der Grittibänz die Augen, steigt aus dem Backofen und verlässt die Migros-Filiale mit dem Selbstbewusstsein eines Actionhelden.

Draussen wird endgültig klar, in welche Richtung der Clip will: Mit trainiertem Teigkörper, Goldkette um den Hals und zum Soundtrack driftet der Grittibänz im Mercedes über den Vorplatz. Dazu der Songtext:

«Gritti-Gritti-Gritti

Benz Benz

Grittibänz

Grittibänz im Beeeeeenz»



Weitere Marken springen auf

Das Video hat nicht nur viele Fans in den sozialen Medien gewonnen, sondern auch zu einem Machtkampf unter grossen Schweizer Marken geführt. Der Grittibänz sitzt beispielsweise beim TCS im Abschleppauto oder geht bei Swissski auf die Piste.

Doch schnell kriegt Gritti, der aktuell wohl angesagteste Gangsterrapper der Schweiz, die Schattenseiten des Erfolgs zu spüren: Es hagelt Disstracks. «Grittibänz din Benz isch gmietet», tönt es etwa von einem ebenfalls KI-generierten Ragusa-Gipfeli (im BMW).

Andere Schweizer Marken lancieren ihre eigenen rappenden KI-Maskottchen. Die SIM-Karte von Yallo beispielsweise verspeist am Ende des Clips des Telecom-Anbieters einen Grittibänz. Die Retourkutsche des OG wird nun sehnlichst erwartet.

Und weil das Thema eigentlich zu abstrus ist, um es mit Worten zu beschreiben, folgt hier ein Zusammenschnitt von Grittibänz im Benz und seinen Nachahmern:

