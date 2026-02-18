Schneeregen
DE | FR
burger
Videos
Video

Aostatal: Riesige Lawine rast vom Mont Blanc auf Skipiste zu

Video: watson

Riesige Lawine rast auf Skigebiet zu

18.02.2026, 15:2518.02.2026, 15:25

Auf der Skipiste Zerotta in Courmayeur hörten Skifahrerinnen und Skifahrer gestern Nachmittag plötzlich ein Grollen. Der Blick nach Norden zum Mont Blanc zeigte eine gewaltige Lawine, die dort gerade den Hang hinunterdonnerte. Direkt auf die Talstation des Skigebietes zu.

Zwischen den Gästen und dem Fuss des Mont Blanc liegt lediglich ein kleiner Abschnitt mit Bäumen sowie der Fluss Dora di Veny. Berichten zufolge hatten viele die Lawine aufgrund der Bäume nicht rechtzeitig erkannt und sich darum nicht in Sicherheit gebracht. Als sie realisieren, dass die Lawine wohl bis zu ihnen kommen wird, fangen einige an zu rennen. Zu ihrem Glück waren die Schneemassen aber bereits mehrheitlich ausgebremst, als sie das Tal erreichten.

Video: watson

Trotzdem legte sich eine eindrückliche Schneewolke über alle Anwesenden. Was anfangs noch weit weg scheint, erreicht mit erstaunlicher Geschwindigkeit das Skigebiet, bis schliesslich alles unter dem Schneesturm versinkt.

Laut «Il Dolomiti» wurde die Gegend gestern Abend sowie heute Vormittag grossflächig von Rettungskräften abgesucht. Dabei wurden zum Glück keine Verletzten vermeldet. Nur einige Tage zuvor hatte sich in der gleichen Region ein Lawinenunglück mit drei Todesopfern ereignet.

Auch in der Schweiz gab es in den letzten Tagen wiederholt Lawinenabgänge. In vielen Regionen herrscht aktuell die Gefahrenstufe vier von fünf.

(msh)

Mehr Videos:

Hund auf der Zielgeraden mischt Langläuferinnen auf

Video: watson

Mcgrath Ausraster nach vergebener Medaille

Video: watson/watson

Olympionik:innen müssen ihre Namen aussprechen – und gehen auf TikTok viral

Video: watson/lucas zollinger
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Massiver Schneefall in der Schweiz
1 / 22
Massiver Schneefall in der Schweiz

Die Schweizer Alpen versinken im Februar im Schnee.
quelle: keystone / urs flueeler
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So verändern FPV-Drohnen die olympischen Winterspielen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Demokratin nach Einsicht in ungeschwärzte Epstein-Files: «Trump lügt»
Seit einigen Tagen gewährt das US-Justizministerium ausgewählten Politikerinnen und Politikern unter gewissen Vorgaben Einsicht in eine weniger geschwärzte Version der Akten aus dem Fall Epstein.
Zur Story