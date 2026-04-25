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Lampe aufhängen – wer leuchtet auf und wer tappt im Dunkeln?

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Immer wieder hört man, dass junge Leute, oder überhaupt einfach alle, nichts mehr selber können. Ob diese These wirklich stimmt, ist schwierig zu beantworten und hängt wohl in erster Linie vom Charakter und vom Interesse an handwerklichen Arbeiten ab.

Andere würden zudem argumentieren, dass unsere Gerätschaften auch immer komplizierter werden und es manchmal einfach nicht ratsam ist, ohne Fachwissen daran herumzubasteln.

Genau auf der Schwelle befindet sich aber eine Aufgabe, mit der wohl fast jeder schon einmal konfrontiert war: eine Lampe aufhängen.

Im Vergleich zum Lenken eines Autos oder dem Grossziehen von Kindern ist es eigentlich wirklich eine einfache Arbeit. Auch gesetzlich ist es eine der wenigen Arbeiten mit Strom, bei der keine Elektrofachkraft vorgeschrieben ist. Doch wie das Bild zeigt, gibt es Tücken und der Anblick an der Decke ist oft nicht ganz so klar wie auf dem YouTube-Tutorial. Die Drähte sehen anders aus oder sind komplett überstrichen, und wenn nicht schon ein schöner Haken da ist, müsste man ja auch noch genau an dieser heiklen Stelle ein Loch bohren. Auch die Anwesenheit von Strom macht vielen Angst, und gibt es vielleicht auch hier Dinge, die man mit zu viel Selbstbewusstsein unwissentlich falsch macht?

Wir wollten wissen, wie sich unsere Bürogummis beim Lampenaufhängen schlagen und haben im Videozimmer eine Attrappe aufgebaut:

Video: watson/Michael Shepherd

Wie geht es jetzt richtig?

1. Bist du sicher?

Bevor du irgendetwas machst, solltest du dich noch einmal vergewissern, dass du dir die Arbeit zutraust und alles nötige Werkzeug besitzt, um sicher zu arbeiten, sowie weitere Quellen konsultieren, um dich mit dem Ablauf vertraut zu machen. Im Zweifelsfall ist nichts falsch daran, jemanden, der sich auskennt, um Hilfe zu fragen oder eine Fachperson zu holen.

2. Strom abstellen

Als Erstes solltest du in jedem Fall die Sicherung ausschalten. Nur den Schalter der Lampe abzuschalten reicht nicht, besonders wenn aktuell keine Lampe hängt. Wenn du ohnehin erst gerade eingezogen bist und dir unwohl ist, kannst du auch einfach alle Sicherungen ausschalten. Falls dein Sicherungskasten im Gang steht oder ähnliches solltest du auch garantieren können das die Sicherung nicht versehentlich durch dritte wieder eingeschaltet wird.

3. Leitungen testen

Als Nächstes solltest du dich idealerweise zusätzlich vergewissern, dass auch wirklich kein Strom mehr fliesst, denn Sicherungen können falsch oder unklar angeschrieben sein.



Am sichersten machst du dies mit einem zweipoligen Spannungsprüfer wie einem Duspol. Halte jeweils ein Ende davon an die Phase und das andere an den Nullleiter.

Alternativ wird oft auch ein Phasenprüfer verwendet, bei diesem sollte man sich aber ganz sicher sein, dass man ihn korrekt verwendet. Bei einem Phasenprüfer wird der Strom durch einen starken Widerstand und eine Glimmlampe und schliesslich durch den Körper geleitet. Das heisst, wer dicke Gummisohlen trägt und vielleicht noch auf einer Leiter steht, läuft Gefahr eine falsche Sicherheit zu bekommen, weil die Lampe nicht glimmt, obwohl vielleicht doch noch Strom auf der Leitung wäre. Zudem kann die Glimmlampe im Innern auch bei Nichtgebrauch kaputtgehen. Man sollte den Phasenprüfer also immer vor Gebrauch testen.

Ein Phasenprüfer, unter Elektrikern manchmal wegen seiner Fehleranfälligkeit auch «Lügenstift» genannt. bild: obi.de

4. Befestigung wählen

Deine Lampe sollte idealerweise immer zumindest an einem Haken oder Ähnlichem befestigt sein und nicht nur an den Drähten hängen. Bei schwereren Lampen musst du natürlich entsprechend weitere Befestigungsmittel verwenden.

5. Verbinder wählen

Wie du die Drähte verbindest, ist dir überlassen. Manchmal sind die Drähte an der Decke bereits in einer Lüsterklemme oder Ähnlichem verschraubt. Eventuell hat auch deine Lampe bereits einen Verbinder angebracht.



WICHTIG! Wenn du einen Verbinder mit Schraubverschluss wählst, solltest du Litze, also Draht, der nicht starr ist, sondern aus vielen kleineren Drähtchen besteht, unbedingt zuerst mit einer passenden Aderendhülse versehen.

Alternativ gibt es aber auch Verbinder wie Feder- oder Wago-Klemmen, welche problemlos Litze und festen Draht aufnehmen können.

Der Schutzleiter (PE) wird oft auch mit diesem Symbol angeschrieben

6. Drähte verbinden

Als Nächstes musst du die passenden Drähte miteinander verbinden. Es gibt folgende:



Braun – Phase (L) (manchmal auch braun, rot oder weiss)

Blau – Nullleiter (N) (früher gelb)

Grün-Gelb – Schutzleiter (PE) (früher Gelb-Rot)

Verbinde immer die passenden Farben, angefangen mit Schutzleiter, danach Nulleiter und schliesslich Phase. Die Drähte sollten fest im Verbinder sitzen und der abisolierte Teil nur innerhalb des Verbinders sein.

Manche Lampen haben zwei Drähte, andere drei. Das hängt von der Schutzklasse ab. Eine Lampe, die vollständig aus Kunststoff besteht, muss im Gegensatz zu einer mit einem Metallgehäuse nicht noch zusätzlich mit dem Schutzleiter abgesichert sein. Die benötigte Anzahl Drähte sollte an der Lampe erkennbar sein, im Zweifelsfall fragst du eine Fachperson.

Bei einer normalen Kunststofflampe mit zwei Eingängen bzw. Kabel kannst du den Schutzleiter an der Decke unangeschlossen lassen. Umgekehrt solltest du aber bei einer alten Wohnung, die keinen Schutzleiter in der Decke hat, keine Lampen aufhängen, die diesen benötigen!

7. Fiat Lux

Sobald du alles korrekt angeschlossen hast und deine Lampe fertig montiert ist, kannst du die Sicherung wieder einschalten und dein Werk bestaunen.

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