Video: watson/Michael Shepherd

Peter Magyar sieht Orban auf dem Balkon – und wird zum Meme

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Der angehende ungarische Ministerpräsident Peter Magyar befand sich mit seinem Team gerade auf einem Balkon des Palais Sandor, des Amtssitzes des Staatspräsidenten. Dort sichtete er den noch amtierenden Viktor Orban, der auf einem Balkon gegenüber umherschlenderte.

Magyar nutzte die Gelegenheit und setzte sich mit einer Meme-Geste in Szene. So hob er die Arme in Nachahmung des Memes «Absolute Cinema».

Video: watson/Michael Shepherd

Dieses geht auf ein Bild aus einem «New York Times»-Interview mit Martin Scorsese zurück. Ein Bild des Interviews wurde mit der Aufschrift «Absolute Cinema» im Netz verbreitet. Seither wird die Geste und der entsprechende Satz verwendet, wenn man einen Moment besonders filmreif findet.

Das Meme «Absolute Cinema» bild: Philipp montgomery | new york times

Nach mehr als 16 Jahren an der Macht wurde Orbans Fidesz-Partei von Magyars Partei TISZA am 12. April mit einer Zweidrittelmehrheit bezwungen. Man kann also durchaus von einem filmreifen Moment sprechen.

(msh)

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