recht sonnig16°
DE | FR
burger
Videos
Spass

Peter Magyar macht sich mit «Absolute Cinema» Meme über Orban lustig

Video: watson/Michael Shepherd

Peter Magyar sieht Orban auf dem Balkon – und wird zum Meme

16.04.2026, 12:4016.04.2026, 13:13

Der angehende ungarische Ministerpräsident Peter Magyar befand sich mit seinem Team gerade auf einem Balkon des Palais Sandor, des Amtssitzes des Staatspräsidenten. Dort sichtete er den noch amtierenden Viktor Orban, der auf einem Balkon gegenüber umherschlenderte.

Magyar nutzte die Gelegenheit und setzte sich mit einer Meme-Geste in Szene. So hob er die Arme in Nachahmung des Memes «Absolute Cinema».

Video: watson/Michael Shepherd

Dieses geht auf ein Bild aus einem «New York Times»-Interview mit Martin Scorsese zurück. Ein Bild des Interviews wurde mit der Aufschrift «Absolute Cinema» im Netz verbreitet. Seither wird die Geste und der entsprechende Satz verwendet, wenn man einen Moment besonders filmreif findet.

Das Meme «Absolute Cinema»
Das Meme «Absolute Cinema»bild: Philipp montgomery | new york times

Nach mehr als 16 Jahren an der Macht wurde Orbans Fidesz-Partei von Magyars Partei TISZA am 12. April mit einer Zweidrittelmehrheit bezwungen. Man kann also durchaus von einem filmreifen Moment sprechen.
(msh)

Mehr Videos:

Peter Magyar zu Gesprächen mit Putin und Trump

Video: watson/nina bürge

So spricht man den Namen Peter Magyar richtig aus

Video: watson/nina bürge

Hier tanzt Ungarns zukünftiger Gesundheitsminister

Video: watson/nina bürge
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Peter Magyar gewinnt Wahlen in Ungarn
1 / 11
Peter Magyar gewinnt Wahlen in Ungarn

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat seine Niederlage bei der Parlamentswahl in Ungarn am Sonntagabend eingestanden.
quelle: keystone / petr david josek
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Peter Magyar zu Gesprächen mit Putin und Trump
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
7 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
El_Chorche
16.04.2026 13:02registriert März 2021
Als offizieller Memebeauftragter habe ich die 20 Sekunden unskipbare Werbung eines Immoanbieters über mich ergehen lassen, um den 42 Sekunden Clip auf seine Memewürdigkeit zu prüfen.

Fazit: Die Memeaffinität ist zwar ansatzweise erkennbar, rechtfertigt aber in Zeiten wachsender Ressourcenknappheit nur bedingt einen eigenen Bericht über dieses Thema.

Gruss
Chorche, Church of Memology
461
Melden
Zum Kommentar
7
So verlief die Landung der Artemis-II-Mission
Um 2.07 Uhr (Schweizer Zeit) sind alle vier Artemis-Crewmitglieder wieder heil auf ihrem Heimatplaneten angekommen. Anfangs aber noch nicht auf festem Boden, die Integrity-Kapsel schlug nämlich im Pazifik vor San Diego auf.
Zur Story