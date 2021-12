Video: watson

Diese Frau zerdrückt Brot mit ihrem Gesicht – und verdient damit Geld

Sie ist 27 Jahre alt, wohnt in Brooklyn NY und liebt Brot – so sehr, dass sie es mit ihrem Gesicht zerdrückt und auf Instagram teilt. Es ist genau so skurril, wie es sich anhört.

Schau, wie sie jede Art von Brot zerdrückt – mit ihrem Gesicht – und dabei noch wahnsinnig erfolgreich ist!

(aya)

