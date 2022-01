Video: watson/Aya Baalbaki

«Cool Runnings» wird (schon wieder) wahr – 4er-Bob startet in Peking für Jamaika

«Wir sind die flinksten der Flinken von Jamaika – und wir fahren und gewinnen bei Olympia». Dieses Zitat stammt aus dem Film «Cool Runnings» aus dem Jahr 1993.

Der Kinofilm machte die Bobfahrer aus Jamaika berühmt. Seitdem nehmen sie regelmäßig an Winterspielen teil – in diesem Jahr in Peking sogar erstmals in drei Wettbewerben. Zum ersten Mal seit Calgary 1988 ist Jamaika wieder mit einem Vierer-Bob bei Olympia vertreten.

1, 2, 3 und Film ab:

