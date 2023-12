Video: watson/Michael Shepherd

Falt-Expertin zeigt, wie man Geschenke RICHTIG einpackt – wir haben es versucht

Michael Shepherd Folge mir Lucas Zollinger Folge mir

Mehr «Videos»

Die Feiertage rücken näher, habt ihr eure Geschenke schon? Und auch schon eingepackt? Selbst oder habt ihr es im Laden machen lassen?

Sorry, sorry. Unhöflich von uns, euch direkt, ohne Umschweife, so mit Fragen zu löchern. Aber ihr seht, worauf es hinausläuft: Geschenke einpacken. Ein leidiges Thema jedes Mal vor Weihnachten. Auch hier in der Redaktion bringen es manche überhaupt nicht auf die Reihe.

Deshalb wollten wir einigen von ihnen etwas Nachhilfe geben. Wir hatten da nämlich auf dem YouTube-Kanal «Wired» ein interessantes Video gesehen. Die Falt-Expertin Sophie Liard, auch bekannt als «The Folding Lady», zeigt darin elf verschiedene Schwierigkeitsgrade des Geschenke-Einpackens mit zugehöriger Anleitung. Liard verpackt alles – jede Form, jede Grösse. Und es sieht piekfein aus.



Unsere Redaktionsmitglieder sollten ihrem Vorbild folgen und nach ihrer Anleitung ein paar Dummy-Geschenke einpacken.



Wir haben nichts erwartet und wurden trotzdem enttäuscht.

Video: watson/Michael Shepherd

Übrigens: Das ganze Video von Wired gibt es hier.

Mehr Videos zum Thema Geschenke (einpacken):

Päckli einpacken in unter 2 Minuten? Knackeboul zeigt wie:

Video: watson/Knackeboul, Lya Saxer

Damit du deine Geschenke nicht so einpackst wie jedes Jahr

Video: watson/Roberto Krone

Passend zur Weihnachtszeit:

Hier kommen 10 Geschenktypen