Auf der Suche nach Bier — und sie landen im «Palast des Scheichs»

Der Abend war so legendär, dass es natürlich jede Menge Dinge zu filmen gab: Das Anwesen des Scheichs inklusive einem Spielzimmer mit PS5 und anderen Spielkonsolen und Streicheleinheiten für das Löwenbaby, das den filmenden Engländer sehr zu mögen scheint. Als krönenden Abschluss gabs noch eine Fahrt in der Luxus-Karre der Einheimischen.

Sie waren auf der Suche nach Bier – und landeten schliesslich in einem Palast, wo sie mit einem vierjährigen Löwenbaby spielen durften. Die Geschichte dieser England-Fans, die eine Partynacht in Katar verbracht haben, klingt zu verrückt, um sie zu glauben. Aber sie haben sie mit einem Videobeweis untermauert:

Wer schafft's gratis ins Museum? Nico und Sergio in der «Leiter vs. Weste»-Challenge

Leiter vs. Weste, Nico vs. Sergio. Wer schafft es, sich in diverse Institutionen der Schweiz reinzusneaken? Mit Charme und Überzeugung versuchen die beiden, in Lokalitäten hineinzukommen, wo sie eigentlich nicht zu suchen haben. Ob sie das Sicherheitspersonal überlisten können?