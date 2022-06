Video: watson/een

Plötzlicher Windsturm in der Normandie schlägt Strandbesucher in die Flucht

Ein Kitesurfer kam ums Leben und fünf weitere wurden ins Krankenhaus gebracht, als plötzlich starke Winde an der Cote Fleurie zwischen Ouistreham und Deauville in Frankreich aufkamen. Die Winde hielten am Samstagabend etwa 20 Minuten an. Auf Twitter kursieren dramatische Videos des Ereignisses.

