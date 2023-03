Videos zeigen die Zerstörung durch den Zyklon Yaku in Peru

Video: watson

So sieht Peru nach dem verheerenden Wirbelsturm aus

Der Zyklon Yaku traf diese Woche die nördlichen Regionen Perus und Teile Ecuadors. Die verstärkten Regenfälle führten in mehreren Gebieten zu Schlammlawinen und Überschwemmungen, unter anderem am Fluss Chillón in der Nähe der peruanischen Hauptstadt Lima.

Videos von Anwohnern zeigen das ansteigende braune Wasser und die Zerstörung.

Es wurden mehrere Todesfälle gemeldet.

