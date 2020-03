Was der Tiger-Sprung an den Börsen bedeutet

Diese 7 Bilder zeigen, was gerade in Griechenland passiert

Am Freitag öffnete der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Grenzen der Türkei in Richtung EU. Damit löste er eine neue Migrationsbewegung aus. 7 Bilder zeigen, was gerade in Griechenland passiert.

Mehrere tausend geflüchtete Menschen strömen derzeit an die türkisch-griechischen Grenzen. Zu Fuss über den Landweg oder per Boot über die Ägäis versuchen sie, in die EU zu gelangen. Die Lage ist angespannt. Die EU-Grenzschutzagentur Frontex erwartet in den kommenden Tagen eine weitere Zuspitzung der Krise an den EU-Grenzen zur Türkei.

Es werden «Massenmigrationsströme nach Griechenland erwartet», schrieb die Behörde (Frontex Situation Centre) am Wochenende in einem internen und vertraulichen …