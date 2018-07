Wirtschaft

Auto

Ford ruft in den USA über halbe Million Autos zurück.



Bild: AP/Ford Motor Co.

Fusion und Escape betroffen – Ford ruft in den USA über eine halbe Million Autos zurück

Ford bestellt in den USA mehr als eine halbe Million Fahrzeuge in die Werkstätten. Probleme mit dem Getriebe könnten dazu führen, dass die Autos unerwartet wegrollten, teilte der Konzern am Mittwoch mit.

Betroffen seien die Modelle Fusion aus den Baujahren 2013 bis 2016 und Escape von 2013 und 2014. Zusätzlich zu den rund 504'000 Fahrzeugen in den USA würden knapp 37'000 weitere in Kanada und noch einmal gut 8000 in Mexiko zurückgerufen. Zunächst hatte die Nachrichtenagentur AP über den Rückruf berichtet. (awp/sda/reu)

