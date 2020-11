Wirtschaft

Bitcoin

Bitcoin erreicht Rekordwert – an gewissen Börsen



Bild: keystone

Ka-ching! Noch nie war 1 Bitcoin wertvoller – auf gewissen Börsen

Mit dem Bitcoin-Höchstwert ist es eine Krux – einig ist man sich nur darüber, wann dieser vor diesem heutigen Montag erreicht wurde: Am 17. Dezember 2017.

Wie hoch aber ist er? Die Antwort hängt vom Handelsplatz ab.

Der offiziell höchste Betrag, der für eine Einheit der Mutter aller Kryptowährungen je bezahlt wurde, beträgt 20'093 Dollar. So viel bezahlte ein Kunde des Kryptohandelsplatzes BitMex. Bei allen anderen Börsen knackte Bitcoin die Hürde von 20'000 Dollar nie.

In den letzten Tagen kam der Bitcoin-Kurs der magischen 20'000-Grenze ziemlich nahe. 500 Dollar fehlten – auf Coinbase wurden Preise um 19'500 Dollar bezahlt. Doch dann brach der Kurs ein. Runter ging es bis auf 16'000 Dollar. Und das innerhalb von nur zwei Tagen.

Nach einer leichten Erholung am Wochenende setzte Bitcoin am Montag zu einem Kurssprung an. Innerhalb weniger Stunden schoss der Kurs auf Coinbase von 18'200 bis auf 19'860 (Stand 16:13 Uhr) Dollar. Auf Bitstamp wurde ein neuer Höchststand von 19'864 US-Dollar verzeichnet. 19'666 Dollar waren es 2017 gewesen.

Die Schweizer Presseagentur SDA vermeldete deshalb bereits einen neuen Höchststand. Auch auf Reddit feiern die Kryptofreunde die neuen Rekordwerte. So richtig Partylaune will aber noch nicht aufkommen. Es ist mit der Stimmung im demokratischen Lager gleich nach den Präsidentschaftswahlen zu vergleichen: Der Sieg ist zwar fast sicher, aber noch nicht in trockenen Tüchern. Die Hürde von 20'000 Dollar bleibt in diesem Jahr weiterhin ungeknackt.

Nach einem Absturz auf unter 4000 Dollar hat Bitcoin in den letzten Jahren langsam aber stetig Boden gut gemacht. Viele Anleger sehen in der beschränkten Anzahl der Coins (21 Millionen) einen sicheren Hafen. Vor allem, weil die Zentralbanken während der Corona-Krise ungebremst «Geld druckten». Die amerikanische Zentralbank alleine «druckte» innerhalb weniger Tage mehrere Trillionen Dollar. Damit wurden fallende Aktienkurse gestärkt – viele amerikanische Rentner sind für ihre Altersvorsorge von ihrem Aktienpaket abhängig.

(tog/sda)

Die reichsten acht Männer besitzen soviel wie die halbe Welt Video: watson/Lya Saxer

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Der Tod des iranischen Atomphysikers schlägt Wellen So wird dein Weihnachtsessen mit dem Chef dieses Jahr aussehen Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter