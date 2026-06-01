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OpenAI-Rivale Anthropic will an die Börse

Pages from the Anthropic website and the company&#039;s logos are displayed on a computer screen in New York on Thursday, Feb. 26, 2026. (AP Photo/Patrick Sison) Anthropic
Seiten der Anthropic-Website und die Logos des UnternehmensBild: keystone
KI-Kosmos

OpenAI-Rivale Anthropic will an die Börse

01.06.2026, 19:5901.06.2026, 19:59

Die KI-Firma Anthropic, die bei der Künstlichen Intelligenz (KI) der schärfste Rivale des ChatGPT-Entwicklers OpenAI ist, nimmt Kurs auf die Börse. Ein Antrag für eine Aktienplatzierung wurde zunächst vertraulich eingereicht, wie Anthropic mitteilte.

Damit bleiben Geschäftsinformationen zunächst unter Verschluss, während die Unterlagen von der US-Börsenaufsicht SEC geprüft werden.

Der Börsengang könnte einer der drei grössten in diesem Jahr werden. Anthropic schloss zuletzt eine 65 Milliarden Dollar schwere Finanzierungsrunde zu einer Gesamtbewertung von 900 Milliarden Dollar ab.

Auch OpenAI werden Börsenambitionen nachgesagt, die in ähnlichen Dimensionen liegen könnten. Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX, in der inzwischen auch seine KI-Firma xAI aufgegangen ist, könnte bereits Mitte Juni an die Börse gehen. Dabei wird Medienberichten zufolge eine Gesamtbewertung von bis 1,8 Billionen Dollar angestrebt. Mit demnach erhofften Erlösen von bis zu 80 Milliarden Dollar wäre es der mit Abstand grösste Börsengang.

Zugleich gibt es nach wie vor Zweifel, ob die Investitionen von hunderten Milliarden Dollar in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz am Ende wieder zurückverdient werden können. (sda/dpa)

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