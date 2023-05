Tesla Model Y ist meistverkauftes Auto der Welt

Ein Elektroauto wurde aktuellen Berechnungen zufolge in den vergangenen Monaten weltweit öfter verkauft als Verbrenner. Das hat Gründe.

Christopher Clausen

Tesla Model Y Bild: keystone

Erstmals war mit dem Tesla Model Y ein rein elektrisches Auto im ersten Quartal 2023 das beliebteste der Welt. 267'200 Mal wurde es von Januar bis März verkauft, zeigen Hochrechnungen von JATO Dynamics. Sie basieren auf den Verkaufszahlen aus 53 Ländern.

Damit liegt das E-SUV deutlich vor dem bisherigen Platzhirsch Toyota Corolla, dessen Absatz bei rund 256'400 Einheiten lag. «Dies ist seit vielen Jahren eine der grössten Neuigkeiten in der Branche», schreibt Analyst Felipe Munoz vom Branchenportal «Motor 1».

Auf den Plätzen dahinter liegen weitere Fahrzeuge der Marke Toyota, nämlich der Pick-up Hilux mit 214'700 verkauften Autos, der RAV4 (SUV, 214'700 Fahrzeuge) und die Limousine Camry (166'200 Einheiten). Hier gibt es zwar auch Varianten mit Hybridantrieb, doch der Verbrenner bildet immer die Basis.

Tesla baut mehr Autos – und senkt die Preise

Im vergangenen Jahr lag das Model Y weltweit noch auf Platz 3, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist die Zahl der Verkäufe um 69 Prozent gestiegen. Der Analyst führt dies auf mehrere Gründe zurück: Tesla baut die Produktion seiner Fahrzeuge, insbesondere des Model Y, massiv aus. Inzwischen wird das SUV in vier Werken produziert, zwei davon in den USA, eines in China und eines in Deutschland.

Dazu setzt Tesla auf wenige Modelle und Varianten, was zu einer hohen Effizienz und maximaler Kostenreduktion führt. Dass dies auch zu Qualitätsmängel führen kann, zeigen Tests. Zuletzt war bekannt geworden, dass Teslas Assistenzsystem «Autopilot» immer wieder zu Problemen führt.

Das US-Unternehmen ist somit auf dem Weg zum Massenhersteller – das bedeutet auch, dass plötzlich Rabatte angeboten werden. Im April ist der Preis in Deutschland um 2'000 Euro gefallen.

Nachfrage nach E-Autos steigt

Schon vor einigen Monaten war das Model Y auch in Deutschland zeitweise das meistverkaufte Auto. Dies hing Ende 2022 auch damit zusammen, dass viele Kunden vor Auslaufen der hohen Förderprämie noch ein E-Auto bestellt hatten.

Der Erfolg von Tesla zeigt aber auch, dass die weltweite Nachfrage nach E-Autos kontinuierlich ansteigt. Davon profitieren vor allem chinesische Hersteller, die mittlerweile ein reichhaltiges Angebot an Stromern haben und damit bereits Deutschland von Platz 2 der Exportnationen verdrängt haben: 2022 wurden 3.2 Millionen Autos aus China exportiert, aus Deutschland 2.6 Millionen.