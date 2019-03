Wirtschaft

Digital

Swisscom: «DevOps Center» für bis zu 200 IT-Jobs in Rotterdam gegründet



Die Swisscom hat eine neue IT-Firma gegründet – und zwar in Rotterdam

Jetzt ist es definitiv: Wegen des Fachkräftemangels in der Schweiz baut die Swisscom in den Niederlanden ein Zentrum für IT-Spezialisten auf.

Die Swisscom expandiert definitiv in die Niederlande: Der Schweizer Telekom-Gigant schafft in Rotterdam ein Zentrum für hochspezialisierte ICT-Entwickler. watson hatte die Pläne im Februar publik gemacht. Nun liess die Swisscom die Firma «Swisscom DevOps Center» im holländischen Handelsregister eintragen, wie eine Swisscom-Sprecherin bestätigt.

In einer ersten Phase werden in der niederländischen Hafenstadt 40 IT-Cracks eingestellt. Wenn die Pilotphase erfolgreiche verlaufe, werde die Zahl auf 200 erhöht. Die ersten Mitarbeiter im «Swisscom DevOps Center» sollen bereits im April oder Mai starten.

Rotterdam entwickle sich zu einem attraktiven Standort, an dem sich Talente aus der ganzen Welten sammelten. «Deshalb sind wir überzeugt, dort die dringend benötigten Fachkräfte zu finden, die wir in der Schweiz trotz aller Anstrengungen und auch mehrmaligen Ausschreibungen nicht finden konnten», erklärt der Personalchef der Swisscom, Hans C. Werner, in einem Blog-Beitrag.

Kampf um die besten Talente

In der Tat tobt in der Schweiz ein Kampf um die besten IT-Cracks, ein sogenannter «War for Talents». Google verpflichtet die besten ETH-Talente bereits, bevor die überhaupt ihr Studium abgeschlossen haben.

In Zürich arbeiten rund 2500 IT-Spezialisten für den US-Tech-Giganten. Und es werden bald noch viel mehr sein: Die neuen Google-Büros an der Europaallee bieten Platz für 5000 Mitarbeitende. (amü)

