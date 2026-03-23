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Schweizer Börse: SMI dreht deutlich ins Plus – weil Trump zurückkrebst

Nach dem Crash vom Vortag haben die Kurse an der Schweizer Börse wieder auf Erholungskurs eingeschwenkt. (Archivbild)
Nach der Ankündigung von Trump dreht der SMI wieder deutlichs ins Plus. Bild: KEYSTONE

SMI dreht deutlich ins Plus – weil Trump zurückkrebst

23.03.2026, 12:4323.03.2026, 13:06

Wieder einmal hat Donald Trump mit einem Post auf seiner Plattform «Truth Social» zu einer Kehrtwende an den internationalem Finanzmärkten gesorgt. Am Montag kurz nach Mittag liess er verlauten, dass die USA und Iran in den letzten zwei Tagen «sehr gute und produktive Gespräche über eine vollständige und umfassende Beilegung unserer Feindseligkeiten» im Nahen Osten geführt hätten.

In diesem Zusammenhang habe er das Verteidigungsministerium angewiesen, alle militärischen Angriffe auf iranische Kraftwerke und die Energieinfrastruktur für einen Zeitraum von fünf Tagen auszusetzen, vorbehaltlich des Erfolgs der laufenden Treffen und Gespräche. Die Finanzmärkte reagieren extrem euphorisch auf diese Aussagen: Während die Aktienmärkte weltweit in die Höhe schnellen, fällt der Ölpreis massiv.

Der Schweizer Leitindex SMI beispielsweise gewann innerhalb von 10 Minuten 450 Punkte bis auf über 12'500 Zähler. Aktuell notiert der SMI noch 0,8 Prozent höher auf rund 12'430 Punkten. Gleichzeit fiel der Ölpreis (Brent) von über 110 US-Dollar kurzfristig deutlich unter 100 Dollar; aktuell sind es wieder knapp 102 US-Dollar, was einem Tagesminus von knapp 10 Prozent entspricht. Die massiven Verluste von Gold und Silber verkleinerten sich auf noch rund minus zwei Prozent. (sda/awp)

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