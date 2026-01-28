trüb und nass
DE | FR
burger
Wirtschaft
Energie

Öl so teuer wie seit Monaten nicht

Öl so teuer wie seit Monaten nicht

28.01.2026, 16:5628.01.2026, 16:56

Die Rohölpreise haben den höchsten Stand seit vier Monaten erreicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete zuletzt 68.41 US-Dollar. Das waren 84 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate legte um 97 Cent auf 63,36 Dollar zu. Damit haben die Notierungen den höchsten Stand seit Ende September vergangenen Jahres erreicht.

Der Rohölpreis ist der wichtigste Treiber für Heizöl- und Spritpreise. Der Anstieg könnte höhere Kosten für Konsumenten zur Folge haben.

Am Ölmarkt bleiben geopolitische Spannungen das bestimmende Thema. Der Blick der Anleger richtet sich auf die Entwicklung im Iran, das dem Ölförderländer-Verbund Opec angehört. Die Vereinigten Staaten haben nach den Protesten gegen das Regime in Teheran ihre militärische Macht in der Region verstärkt.

Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Bank Standard Chartered zeigt sich am Ölmarkt eine veränderte Stimmung. Es werden stärkere Preisschwankungen als zuletzt erwartet. (hkl/sda/awp/dpa)

EU beschliesst vollständigen Importstopp von Russland-Gas bis Ende 2027
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Bundesrat will die Mehrwertsteuer für die Armee erhöhen
Die Sicherheit und Verteidigung der Schweiz sollen angesichts der aktuell verschlecherten geopolitischen Lage gestärkt werden. Dafür braucht es rund 31 Milliarden Franken. Der Bundesrat will deshalb ab 2028 die Mehrwertsteuer um 0,8 Prozentpunkte erhöhen.
Ab 2028 braucht die Schweiz laut dem Bundesrat rund 31 Milliarden Franken zur Stärkung der Sicherheit. Er will diese Mehrausgaben mit einer befristeten Mehrwertsteuer-Erhöhung um 0,8 Prozentpunkte decken, wie er am Mittwoch bekannt gab. Das letzte Wort hat das Volk.
Zur Story