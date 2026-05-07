Swiss Re steigert im ersten Quartal Gewinn deutlich

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Der Rückversicherer Swiss Re hat im ersten Quartal 2026 einen höheren Gewinn erzielt als noch im gleichen Vorjahreszeitraum und damit die Erwartungen am Markt sehr deutlich übertroffen. Der Zürcher Finanzkonzern ist damit auch gut unterwegs zur Erreichung seiner Jahresziele.

Der Konzerngewinn für die ersten drei Monate lag mit 1,5 Milliarden Franken um rund 19 Prozent über dem Wert des gleichen Vorjahresquartals, wie Swiss Re am Donnerstag mitteilte. Der Versicherungsumsatz der Gruppe ging dagegen auf 10,0 Milliarden Dollar zurück nach 10,4 Milliarden im Vorjahr.

Die Ergebnisse des ersten Quartals zeigten die starke Ertragskraft des Rückversicherers, wird Swiss Re-CEO Andreas Berger in der Mitteilung zitiert. Das spiegle auch die Massnahmen wider, die der Konzern in den letzten Jahren zur Stärkung unserer Geschäftsbereiche ergriffen haben.

In der wichtigsten Sparte Sach- und Haftpflichtrückversicherung (P&C Re) verbesserte sich der Schaden-Kosten-Satz im Startquartal auf 79,5 Prozent von 86,0 Prozent im Vorjahreszeitraum deutlich. Im Lebengeschäft (L&H Re) erzielte der Rückversicherer derweil in den ersten drei Monaten 2026 einen Gewinn von 491 Millionen Dollar (VJ 439 Millionen).

Mit dem Quartalsresultat hat Swiss Re die Erwartungen der Analysten sehr deutlich übertroffen. Diese hatten den Quartalsgewinn im Schnitt (AWP-Konsens) auf 1,19 Milliarden Dollar geschätzt. (sda/awp)